Министры обороны РА и РФ отметили важность последовательной реализации договоренностей, основанных на стратегических союзнических интересах

В рамках визита в Москву министр обороны Ра Давид Тоноян встретился со своим российским коллегой, генералом армии Сергеем Шойгу. Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал пресс-спикер МО РА Арцрун Ованисян.

В ходе встречи обсуждались текущие вопросы и предстоящие планы армяно-российского двустороннего военно-политического, военного и военно-технического сотрудничества. Стороны коснулись также совместных программ в рамках международных организаций, в частности – в ОДКБ.

Обратившись к ситуации на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и зоне ответственности ОДКБ, главы оборонных ведомств Армении и России отметили важность последовательной реализации договоренностей, основанных на стратегических союзнических интересах и взаимном доверии. Давид Тоноян представил своему коллеге ситуацию на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил и на армяно-азербайджанской государственной границе, в частности – на нахиджеванском направлении. Давид Тоноян подтвердил намерение Республики Армения оказывать сирийскому народу на месте многостороннюю профессиональную гуманитарную помощь.

Говоря о проблемах военно-технического сотрудничества, министры обороны Армении и России отметили важность своевременного осуществления имеющихся в этой сфере программ.

Давид Тоноян поблагодарил также за блестящую организацию Армейских игр и поздравил команду ВС России с отличным выступлением.