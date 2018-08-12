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Министры обороны РА и РФ отметили важность последовательной реализации договоренностей, основанных на стратегических союзнических интересах

Министры обороны РА и РФ отметили важность последовательной реализации договоренностей, основанных на стратегических союзнических интересах

В  рамках визита  в Москву министр обороны  Ра  Давид Тоноян встретился со своим российским коллегой, генералом армии Сергеем Шойгу. Как  передает Арменпресс, об этом в Facebook написал пресс-спикер МО РА  Арцрун Ованисян.

В  ходе  встречи обсуждались текущие  вопросы и предстоящие  планы армяно-российского двустороннего военно-политического, военного и военно-технического сотрудничества. Стороны коснулись также совместных программ в  рамках международных организаций, в частности – в ОДКБ.  

Обратившись к ситуации на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и зоне ответственности ОДКБ, главы оборонных ведомств Армении и России отметили   важность последовательной реализации  договоренностей, основанных на стратегических союзнических интересах и взаимном доверии. Давид Тоноян представил своему  коллеге ситуацию на линии соприкосновения  армянских и азербайджанских сил и на армяно-азербайджанской  государственной  границе, в частности – на нахиджеванском направлении. Давид Тоноян  подтвердил намерение  Республики Армения оказывать  сирийскому  народу  на  месте  многостороннюю профессиональную гуманитарную помощь.

Говоря о проблемах военно-технического сотрудничества, министры  обороны  Армении и России отметили важность своевременного осуществления имеющихся в  этой сфере программ.

Давид Тоноян поблагодарил также за блестящую организацию  Армейских игр и поздравил команду ВС России с отличным выступлением.

 

 

 




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