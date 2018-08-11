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Мы выразили политическую готовность продолжить переговоры по Арцаху в конструктивном русле — Никол Пашинян

Мы выразили политическую готовность продолжить переговоры по Арцаху в конструктивном русле — Никол Пашинян

Для  возобновления  переговоров  по Арцаху нужен подготовительный этап.

Как  передает Арменпресс, так заявил  премьер-министр Никол Пашинян в ходе  рабочего визита  в  Тавушскую область в ответ на вопрос журналиста, есть ли новости относительно встречи с президентом Азербайджана.  

«Я говорил, что мы  готовы на  какой-нибудь  сценарий  развития событий, в том числе  и на  переговоры.  Думаю, все  понимают, что для  возобновления  переговоров  по Арцаху, особенно в  нынешней  политической  ситуации,  нужен подготовительный этап, какое-то предусловие.  Мы  выразили политическую готовность  продолжить  переговоры  по Арцаху в конструктивном русле — в рамках взятых политических обязательств и в контексте   интересов  Армении», - сказал   Никол Пашинян.




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