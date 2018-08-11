Мы выразили политическую готовность продолжить переговоры по Арцаху в конструктивном русле — Никол Пашинян

Для возобновления переговоров по Арцаху нужен подготовительный этап.

Как передает Арменпресс, так заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе рабочего визита в Тавушскую область в ответ на вопрос журналиста, есть ли новости относительно встречи с президентом Азербайджана.

«Я говорил, что мы готовы на какой-нибудь сценарий развития событий, в том числе и на переговоры. Думаю, все понимают, что для возобновления переговоров по Арцаху, особенно в нынешней политической ситуации, нужен подготовительный этап, какое-то предусловие. Мы выразили политическую готовность продолжить переговоры по Арцаху в конструктивном русле — в рамках взятых политических обязательств и в контексте интересов Армении», - сказал Никол Пашинян.