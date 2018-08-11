Генрик Абрамян арестован на два месяца по обвинению в незаконном приобретении оружия.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ.

Суд принял решение об удовлетворении ходатайства, представленного судьей следственной службы.

В рамках уголовного дела в Специальной следственной службе РА 10 августа Генрику Абрамяну предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 за общественно опасное деяние, состоящее в том, что он незаконным путем приобрел и по предварительному сговору с Амбиком Геворкяном на бывшем ремонтно-техническом заводе Мхчяна Араратской области, оформленном на имя последнего (но фактически принадлежащем экс-премьеру Овику Абрамяну – брату Генрика Абрамяна) хранит большое количество оружия и боеприпасов заводского производства: 7 автоматов калибра 5,45 мм, 3 пулемета калибра 5,45 мм, снайперское ружье с оптическим прицелом калибра 7,62 мм, карабин 7,62, два карабина 7,62 с обоймой, пистолет кустарного производства калибра 9 мм и 2909 пуль разного калибра, которые были обнаружены и конфискованы 6 августа 2018г. при обыске на указанной территории.

Судья ССС представил ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Генрика Абрамяна.