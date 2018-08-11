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Генрик Абрамян арестован на два месяца

Генрик Абрамян арестован на два месяца

 Генрик  Абрамян  арестован на  два месяца по обвинению в  незаконном приобретении оружия.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  СНБ.

Суд принял решение об удовлетворении ходатайства, представленного судьей следственной  службы.  

В рамках уголовного дела в Специальной следственной службе  РА  10 августа Генрику Абрамяну  предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 за общественно опасное деяние, состоящее в том,   что он незаконным путем приобрел и по предварительному  сговору  с Амбиком Геворкяном на  бывшем ремонтно-техническом заводе Мхчяна Араратской области, оформленном на  имя последнего (но  фактически принадлежащем экс-премьеру  Овику Абрамяну – брату  Генрика Абрамяна) хранит большое  количество оружия  и боеприпасов заводского производства:   7 автоматов калибра 5,45 мм, 3 пулемета калибра 5,45 мм, снайперское ружье с  оптическим прицелом калибра 7,62  мм, карабин 7,62, два карабина 7,62 с обоймой, пистолет кустарного производства калибра 9 мм и 2909 пуль разного калибра, которые были обнаружены  и конфискованы  6 августа  2018г. при обыске на указанной  территории.

  Судья ССС  представил  ходатайство об избрании ареста  в  качестве  меры  пресечения в отношении Генрика Абрамяна.

 

 




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