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Уступок не будет, деятельность лесной мафии больше не может продолжаться — премьер-министр

Уступок не будет, деятельность лесной мафии больше не может продолжаться — премьер-министр

В  ходе  встречи с главами администраций  в Дилижане премьер-министр РА  Никол Пашинян заявил, что уступок  не  будет, деятельность лесной  мафии больше  не может продолжаться.

«Ситуацию вокруг национального парка «Дилижан» надо менять радикально. Надеюсь в  этом вопросе  на тесное  сотрудничество дирекции  парка, полиции, СНБ и глав администраций», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.   

На встрече с главами  администраций вновь заговорил о новом экопроекте  на 140 тысяч долларов, на которые  жители Агарцина должны  перестроить свое  отношение  к  природным богатствам.

«Надеюсь, что с такой  программой  ситуация изменится. Отмечу, что программа  будет перманентной, и подобную программу мы  планируем осуществить здесь. Процесс уничтожения национального парка «Дилижан» следует пресечь немедленно», - заявил премьер.

Он выразил надежду, что некоторые лица не  попытаются вовлечь людей в  свои узкие  интересы. «Позиция  будет жесткой. Мы  решим этот вопрос раз и навсегда», — сказал  премьер-министр.




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