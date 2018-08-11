Уступок не будет, деятельность лесной мафии больше не может продолжаться — премьер-министр

В ходе встречи с главами администраций в Дилижане премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что уступок не будет, деятельность лесной мафии больше не может продолжаться.

«Ситуацию вокруг национального парка «Дилижан» надо менять радикально. Надеюсь в этом вопросе на тесное сотрудничество дирекции парка, полиции, СНБ и глав администраций», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

На встрече с главами администраций вновь заговорил о новом экопроекте на 140 тысяч долларов, на которые жители Агарцина должны перестроить свое отношение к природным богатствам.

«Надеюсь, что с такой программой ситуация изменится. Отмечу, что программа будет перманентной, и подобную программу мы планируем осуществить здесь. Процесс уничтожения национального парка «Дилижан» следует пресечь немедленно», - заявил премьер.

Он выразил надежду, что некоторые лица не попытаются вовлечь людей в свои узкие интересы. «Позиция будет жесткой. Мы решим этот вопрос раз и навсегда», — сказал премьер-министр.