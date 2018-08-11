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По сравнению с прошлым годом в 2018г. более 140 молодых людейх вернулись из-за границы для обязательной службы в армии

По сравнению с прошлым годом в 2018г. более 140 молодых людейх вернулись из-за границы для обязательной службы в армии

По сравнению с прошлым годом в 2018г. более 140 молодых людей  вернулись  в Армению из-за границы для  обязательной службы в армии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил в  беседе с журналистами 11 августа на призывном пункте  МО РА  военный комиссар РА, генерал-майор Генрик  Мурадян.

«По сравнению с прошлым годом в этом году более 140 молодых людей  вернулись  в Армению из-за границы для  обязательной службы в армии. Большинство призваны на службу, но некоторые  не обследовались, поэтому  им дана отсрочка до осени. До этого они пройдут экспертизу», - сказал Мурадян.

27 мая премьер-министр Никол Пашинян   в прямом эфире  Facebook призвал всех соотечественников призывного возраста  за рубежом, а также тех, кто после лечения  сможет служить в  армии, быть активнее  в вопросе призыва в армию.




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