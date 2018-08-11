По сравнению с прошлым годом в 2018г. более 140 молодых людейх вернулись из-за границы для обязательной службы в армии

По сравнению с прошлым годом в 2018г. более 140 молодых людей вернулись в Армению из-за границы для обязательной службы в армии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил в беседе с журналистами 11 августа на призывном пункте МО РА военный комиссар РА, генерал-майор Генрик Мурадян.

«По сравнению с прошлым годом в этом году более 140 молодых людей вернулись в Армению из-за границы для обязательной службы в армии. Большинство призваны на службу, но некоторые не обследовались, поэтому им дана отсрочка до осени. До этого они пройдут экспертизу», - сказал Мурадян.

27 мая премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире Facebook призвал всех соотечественников призывного возраста за рубежом, а также тех, кто после лечения сможет служить в армии, быть активнее в вопросе призыва в армию.