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В Иране силовики уничтожили 11 террористов

В Иране силовики уничтожили 11 террористов

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР)  11 августа заявил, что обезвредил террористическую ячейку в Ошневие. Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ликвидированы по меньшей мере 11 боевиков.

"Вчера вечером хорошо вооруженная террористическая ячейка, связанная с  иностранными разведывательными службами, собиралась проникнуть в страну из пограничного района Ошневие, чтобы дестабилизировать обстановку и произвести диверсии. Террористическая группа  была обезврежена", — говорится в заявлении.

В ходе операции военнослужащие КСИР ранили еще нескольких террористов, захватили большое количество боеприпасов, вооружения и средств связи.

 




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