В Иране силовики уничтожили 11 террористов

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) 11 августа заявил, что обезвредил террористическую ячейку в Ошневие. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ликвидированы по меньшей мере 11 боевиков.

"Вчера вечером хорошо вооруженная террористическая ячейка, связанная с иностранными разведывательными службами, собиралась проникнуть в страну из пограничного района Ошневие, чтобы дестабилизировать обстановку и произвести диверсии. Террористическая группа была обезврежена", — говорится в заявлении.

В ходе операции военнослужащие КСИР ранили еще нескольких террористов, захватили большое количество боеприпасов, вооружения и средств связи.