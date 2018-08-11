Посольство РА в Грузии опровергло информацию об убийстве двух армян в селе Сатха муниципалитета Ниноцминда.

В ответ на запрос Арменпресс, в посольстве Армении в Грузии сообщили:

«Это дезинформация, убитые не армяне, оба русские».

СМИ распространили информацию о том, что в селе Сатха муниципалитета Ниноцминда убили двух армян.