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Посольство РА в Грузии опровергло информацию об убийстве двух армян

Посольство РА в Грузии опровергло информацию об убийстве двух армян

Посольство РА  в  Грузии опровергло информацию об убийстве  двух армян  в селе Сатха  муниципалитета  Ниноцминда.

В ответ на  запрос Арменпресс, в  посольстве  Армении в Грузии сообщили:

«Это дезинформация, убитые  не  армяне, оба русские».

СМИ распространили информацию о том, что в селе Сатха  муниципалитета  Ниноцминда убили двух армян.

 




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