В Китае в руках у женщины взорвался iPhone

В Китае в руках у гражданки взорвался iPhone. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, женщина была за рулем, когда заметила дым из телефона, лежащего рядом. Затем аппарат воспламенился и взорвался.

Муж сообщил СМИ, что с женой все в порядке, просто она очень испугалась. Причиной взрыва был некачественный аккумулятор.