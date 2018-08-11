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В Китае в руках у женщины взорвался iPhone

В Китае в руках у женщины взорвался iPhone

В Китае  в руках у гражданки взорвался iPhone. Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, женщина была за рулем, когда заметила  дым из телефона, лежащего рядом. Затем аппарат воспламенился и взорвался.

Муж сообщил СМИ, что с женой все  в  порядке, просто она очень испугалась. Причиной взрыва был некачественный аккумулятор.

 




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