В Агарцине намечена грантовая программа на 140 тысяч долларов

В ходе рабочего визита в Тавушскую область премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с жителями Агарцина отметил, что приехал с подарком – в виде грантовой программы на 140 тысяч долларов. Премьер принял участие в мероприятиях по случаю 200-летия общины Агарцина.

«С материнской стороны я внук агарцинца. Пусть для Агарцина откроется новая страница – как и для всей Армении. Сегодня уже не та жизнь, что была месяц или три назад. Посмотрите, в какой чудесной стране мы живем. Вся Тавушская область претерпела много трудностей – за счет вырубки и продажи лесов. Сегодня пора доказать, что не вырубать лес намного выгоднее. Я приехал с подарком – в виде грантовой программы на 140 тысяч долларов», - сказал Пашинян, отметив, что в рамках этой программы будут финансироваться те, кто представит по-новому составленные планы своей жизни.

«Те, кто будет развивать деятельность без насилия над природой, откроет свой бизнес – например, откроет сушильни, займется животноводством, могут рассчитывать на помощь. И это будет не кредит, а грант. Те, кто представит свои проекты, получат по 2000-3000 долларов», - сказал премьер-министр.