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В Агарцине намечена грантовая программа на 140 тысяч долларов

В Агарцине намечена грантовая программа на 140 тысяч долларов

В ходе  рабочего визита  в  Тавушскую область премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с  жителями Агарцина отметил, что приехал с подарком – в виде грантовой программы на 140 тысяч долларов. Премьер принял участие  в мероприятиях по случаю 200-летия  общины  Агарцина.

«С материнской стороны  я внук агарцинца. Пусть для  Агарцина откроется новая страница – как  и для всей Армении.  Сегодня уже  не  та жизнь, что была месяц  или три  назад. Посмотрите, в  какой чудесной  стране мы  живем. Вся Тавушская область претерпела много трудностей – за счет вырубки и продажи лесов.  Сегодня пора доказать, что не вырубать лес намного выгоднее. Я приехал с подарком – в виде грантовой программы на 140 тысяч долларов», - сказал Пашинян, отметив, что в  рамках этой  программы  будут финансироваться те, кто представит по-новому  составленные  планы  своей жизни.

«Те, кто  будет развивать деятельность без насилия  над природой, откроет свой бизнес – например, откроет сушильни, займется животноводством, могут рассчитывать на помощь. И это будет не  кредит, а грант. Те, кто представит свои проекты, получат по 2000-3000 долларов», - сказал премьер-министр.

 




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