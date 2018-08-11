Гражданин РА незаконно пересек границу Арцаха — из Ирана через реку Аракс

10 августа из Генпрокуратуры Арцаха получена статистическая карта формы 1 о том, что 5 августа примерно 22:35 часов возле села Цопадзор Кашатахского района пограничный патруль войск СНБ РА обнаружил и доставил в СНБ Арцаха гражданина Армении.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта полиции Арцаха, нарушителем оказался А.А. 1988 г/р, по национальности езид, прописанный в городе Мецамор Армавирской области РА, который без установленных документов из Исламской Республики Иран по реке Аракс пересек государственную границу Арцахской республики.