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Гражданин РА незаконно пересек границу Арцаха — из Ирана через реку Аракс

Гражданин РА незаконно пересек границу Арцаха — из Ирана через реку Аракс

10 августа из Генпрокуратуры  Арцаха получена  статистическая карта формы 1 о том, что  5 августа примерно  22:35 часов возле  села Цопадзор Кашатахского района  пограничный патруль войск  СНБ РА обнаружил и доставил в СНБ Арцаха гражданина Армении. 

Как стало известно Арменпресс с официального сайта  полиции Арцаха, нарушителем оказался А.А. 1988 г/р, по национальности езид, прописанный в  городе  Мецамор Армавирской области РА, который без установленных документов из Исламской Республики Иран по реке  Аракс пересек государственную границу Арцахской  республики.

 

 

 




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