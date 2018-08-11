Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов
11 августа в вечерние часы на значительной территории Армении ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.
Как передает Арменпресс, МЧС сообщает, что 12-16 августа погода ожидается без осадков.
Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с. Во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м/с. Температура воздуха повысится на 3-5 градусов.
В Ереване 11 августа вечером в отдельных районах города ожидается дождь и гроза. Во время грозы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с. 12-16 августа погода ожидается без осадков.
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