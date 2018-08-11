Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов

Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов

11 августа в вечерние часы на  значительной  территории Армении  ожидаются  дожди и грозы. В  отдельных районах возможен град.

Как передает Арменпресс, МЧС  сообщает, что  12-16 августа погода ожидается без осадков.

Ветер  юго-западный, скорость 5-10  м/с. Во  время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м/с. Температура  воздуха повысится на 3-5 градусов.

В Ереване 11 августа  вечером в отдельных районах города ожидается  дождь и гроза. Во  время грозы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с. 12-16 августа погода ожидается без осадков.




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