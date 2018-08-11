Арман Навасардян в ближайшем будущем не видит серьезных изменений в отношениях с Россией

Внешняя политика Армении проводится успешно.

Как передает Арменпресс, такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Арман Навасардян в беседе с журналистами. Навасардян в ближайшем будущем не видит серьезных изменений в отношениях с Россией, поскольку это не в интересах ни Армении, ни России.

При этом он отметил важность участия Никола Пашиняна в ассамблее ООН в сентябре.

«Это будет первый визит Пашиняна в эту организацию, и думаю, он будет иметь предопределяющее значение для дальнейшей политики», - сказал он.

Относительно санкций США против Ирана Навасардян сказал, что на Армении это серьезно не отразится.

«Трамп заявил, что прервет отношения с теми странами, которые будут экономически сотрудничать с Ираном. Отношение США к связям Армении с другими странами всегда было достаточно мягким – в частности, с Россией. США с пониманием относятся и к нашим связям с Ираном, поскольку Армения, будучи в блокаде, просто не может не поддерживать отношений с Ираном. Не думаю, что здесь будут серьезные изменения», - сказал Навасардян.