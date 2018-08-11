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Арман Навасардян в ближайшем будущем не видит серьезных изменений в отношениях с Россией

Арман Навасардян в ближайшем будущем не видит серьезных изменений в отношениях с Россией

Внешняя политика Армении проводится успешно.

Как  передает Арменпресс, такое  мнение  высказал чрезвычайный и полномочный  посол Арман Навасардян в беседе с журналистами. Навасардян в ближайшем будущем не видит серьезных изменений в  отношениях с Россией, поскольку  это не в интересах ни Армении, ни России.

При этом он отметил важность участия  Никола Пашиняна  в  ассамблее ООН в сентябре. 

«Это будет  первый визит Пашиняна  в  эту  организацию, и думаю, он будет иметь  предопределяющее значение  для  дальнейшей  политики», - сказал он.

Относительно санкций  США  против  Ирана Навасардян сказал, что на  Армении это серьезно не  отразится. 

«Трамп заявил, что  прервет отношения  с теми странами, которые  будут экономически сотрудничать с Ираном. Отношение  США  к связям  Армении с другими странами всегда было достаточно мягким – в  частности, с Россией. США  с пониманием относятся и к  нашим связям с Ираном, поскольку Армения, будучи в блокаде, просто не  может не  поддерживать отношений  с Ираном. Не думаю, что здесь будут серьезные  изменения», - сказал Навасардян. 

 

 

 




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