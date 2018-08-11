Те, кто покупает выборы за деньги, должны быть вообще изгнаны из политики — Никол Пашинян

Все, кто раздавал взятки во время выборов в Армении, уже привлечены к суду. Об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с жителями Иджевана.

Как передает Арменпресс, он подчеркнул: те, кто покупает выборы за деньги, должны быть вообще изгнаны из политики.

«Продавая свой голос за деньги, за кило риса, вы позволяете этим людям просто грабить себя. Не позволяйте этого. Не позволяйте этим людям транжирить сворованные у вас деньги, а в фейсбуке открывать фейки – чтобы защитить себя, ибо реальных людей, кто их защитит – просто нет», - сказал Пашинян.