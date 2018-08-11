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За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 200 раз

За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 200 раз

За период 5-11 августа на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 200  раз. В сторону армянских позиций произведено более 1800 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.   

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха воздерживались от ответных действий. Они предпринимают необходимые шаги для  надежной  защиты боевых позиций. 




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