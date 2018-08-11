Пашинян — главам иджеванских общин: правительство видит преодоление бедности в стимулировании труда

Правительство будет давать преимущество программам, направленным на стимулирование труда.

Как передает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе встречи с представителями иджеванских общин и главами местных администраций в Иджеване. На вопрос главы общины Дитаван о ремонте дороги села при поддержке правительства (поскольку общинный бюджет не позволяет экономить и получать субвенции) Пашинян отметил: в эти дни он часто слышал об удавшихся экономических начинаниях в этой общине, а затем добавил:

«Основная цель правительства – стимулирование труда, а не предоставление помощи. Правительство сделает все возможное, чтобы отремонтировать дорогу».

Пашинян посчитал важным, чтобы люди не старались ради получения пособия, а ради того, чтобы выйти из этого списка.

«Правительство видит преодоление бедности в стимулировании труда, чтобы люди своим трудом выходили из бедности», - сказал премьер.

Он выразил надежду, что удастся генерировать сумы и направить их на развитие инфраструктур. «Обеспечение достойного состояния инфраструктур – обязанность правительства. Сегодня наши приоритеты – это модернизация дорог, систем питьевой и оросительной воды», - добавил Пашинян.

В то же время премьер сообщил, что первоочередным считается капитальный ремонт дороги «Джуджеван-Ноемберян, поскольку в ходе визита в Грузию он слышал от коллег жалобы на состояние этой дороги.