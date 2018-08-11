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Пашинян — главам иджеванских общин: правительство видит преодоление бедности в стимулировании труда

Пашинян — главам иджеванских общин: правительство видит преодоление бедности в стимулировании труда

Правительство будет давать преимущество программам, направленным на  стимулирование труда.

Как  передает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр РА Никол Пашинян  в ходе  встречи с представителями иджеванских общин и главами  местных администраций  в  Иджеване.  На вопрос главы общины  Дитаван о ремонте  дороги села при поддержке  правительства (поскольку общинный бюджет не  позволяет экономить и получать субвенции) Пашинян отметил: в эти дни он часто слышал об удавшихся экономических начинаниях в этой общине, а затем добавил:

«Основная цель правительства – стимулирование  труда, а  не  предоставление  помощи. Правительство сделает все  возможное, чтобы  отремонтировать дорогу».

Пашинян посчитал важным, чтобы  люди не  старались ради получения  пособия, а ради того, чтобы выйти из этого списка. 

«Правительство видит  преодоление бедности в стимулировании труда, чтобы  люди своим  трудом выходили из бедности», - сказал премьер.

Он выразил надежду, что удастся генерировать сумы и направить их на развитие  инфраструктур. «Обеспечение  достойного состояния  инфраструктур – обязанность правительства. Сегодня наши приоритеты – это  модернизация  дорог, систем питьевой и оросительной  воды», - добавил Пашинян.

В то же  время премьер сообщил, что первоочередным считается капитальный ремонт дороги «Джуджеван-Ноемберян, поскольку  в  ходе  визита  в  Грузию он слышал от коллег жалобы  на состояние  этой  дороги.

 

 




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