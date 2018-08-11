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Директору ночного клуба предъявлено обвинение в убийстве 28-летнего молодого человека

Директору ночного клуба предъявлено обвинение в убийстве 28-летнего молодого человека

В Араратском областном следственном комитете СК РА на основании достаточных доказательств по расследуемому  уголовному  делу директору  ночного клуба  предъявлено обвинение  в  убийстве  28-летнего  молодого человека.

Как  сообщили Арменпресс в Следственном комитете, труп 28-летнего  молодого человека было обнаружено ранним утром 6 августа на шоссе  Ереван-Ерасхаван – у  ночного клуба  «Варда», со следами насилия, с колото-резаными телесными повреждениями в  области брюшной  полости. 

   В  рамках расследуемого в Араратском областном следственном комитете СК РА уголовного дела по признакам ч.1 ст.104 УК РА, в  результате  неотложных следственных судебных мероприятий  выявлен  ряд обстоятельств по факту убийства: побудительная причина, личность предполагаемого убийцы – директора  данного ночного клуба (1984 г/р).  

В частности, выяснилось, что ранним утром 6 августа молодой  человек возле  ночного клуба  «Варда» поссорился с директором клуба – в  связи с приходом в ночной  клуб. Ссора  переросла в  драку, во время которой  28-летний  молодой человек и директор клуба нанесли друг другу ножевые  удары, в  результате  чего  молодой  человек, получивший  раны несовместимые  с жизнью, умер на месте, а директор был доставлен в  больницу с колото-резаными ранами.

Директору  ночного клуба  предъявлено обвинение по признакам ч.1 ст.104 УК РА, а в качестве  меры  пресечения выбран арест.

Назначены судебно-медицинская, токсико-химическая экспертизы, допрошен ряд лиц. Найдено орудие убийства – нож.

Следствие  продолжается. Предпринимаются меры  для  объективного, полного и всестороннего расследования. 

 

 

 




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