В Араратском областном следственном комитете СК РА на основании достаточных доказательств по расследуемому уголовному делу директору ночного клуба предъявлено обвинение в убийстве 28-летнего молодого человека.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете, труп 28-летнего молодого человека было обнаружено ранним утром 6 августа на шоссе Ереван-Ерасхаван – у ночного клуба «Варда», со следами насилия, с колото-резаными телесными повреждениями в области брюшной полости.

В рамках расследуемого в Араратском областном следственном комитете СК РА уголовного дела по признакам ч.1 ст.104 УК РА, в результате неотложных следственных судебных мероприятий выявлен ряд обстоятельств по факту убийства: побудительная причина, личность предполагаемого убийцы – директора данного ночного клуба (1984 г/р).

В частности, выяснилось, что ранним утром 6 августа молодой человек возле ночного клуба «Варда» поссорился с директором клуба – в связи с приходом в ночной клуб. Ссора переросла в драку, во время которой 28-летний молодой человек и директор клуба нанесли друг другу ножевые удары, в результате чего молодой человек, получивший раны несовместимые с жизнью, умер на месте, а директор был доставлен в больницу с колото-резаными ранами.

Директору ночного клуба предъявлено обвинение по признакам ч.1 ст.104 УК РА, а в качестве меры пресечения выбран арест.

Назначены судебно-медицинская, токсико-химическая экспертизы, допрошен ряд лиц. Найдено орудие убийства – нож.

Следствие продолжается. Предпринимаются меры для объективного, полного и всестороннего расследования.