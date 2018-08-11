Делегация Армении во главе с министром обороны отбыла в Москву
Делегация Армении во главе с министром обороны отбыла с рабочим визитом в Москву, где глава МО РА сегодня будет присутствовать при заключительном этапе «Танкового биатлона» в подмосковном Алабино, а также примет участие в церемонии закрытия Международных Армейских игр-2018.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны РА.
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