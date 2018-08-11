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Делегация Армении во главе с министром обороны отбыла в Москву

Делегация Армении во главе с министром обороны отбыла в Москву

Делегация  Армении во главе  с министром обороны отбыла с рабочим визитом в Москву, где  глава МО РА сегодня будет присутствовать при заключительном этапе  «Танкового биатлона» в  подмосковном Алабино, а также  примет участие  в церемонии закрытия   Международных Армейских игр-2018.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Минобороны  РА.




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