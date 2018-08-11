В рамках уголовного дела в Специальной следственной службе РА 10 августа Генрику Абрамяну предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 за общественно опасное деяние, состоящее в том, что он незаконным путем приобрел и по предварительному сговору с Амбиком Геворкяном на бывшем ремонтно-техническом заводе Мхчяна Араратской области, оформленном на имя последнего (но фактически принадлежащем экс-премьеру Овику Абрамяну – брату Генрика Абрамяна) хранит большое количество оружия и боеприпасов заводского производства: 7 автоматов калибра 5,45 мм, 3 пулемета калибра 5,45 мм, снайперское ружье с оптическим прицелом калибра 7,62 мм, карабин 7,62, два карабина 7,62 с обоймой, пистолет кустарного производства калибра 9 мм и 2909 пуль разного калибра, которые были обнаружены и конфискованы 6 августа 2018г. при обыске на указанной территории.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС РА, Генрику Абрамяну предъявлено обвинение — в суд представлено ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения.

Следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.