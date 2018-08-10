Расскажите миру и инвесторам о новых реалиях Армении — Пашинян – армянке из Нью- Йорка, предложившей помощь

Премьер-министр Никол Пашинян хочет, чтобы Армения не уподобилась Сингапуру или Израилю, а сама стала примером для них.

Как передает Арменпресс, так заявил он на встрече с ноемберянцами в ответ на вопрос армянки из Нью-Йорка, чем они могут помочь Армении в противостоянии вызовам времени.

«Самое главное – расскажите о новых реалиях Армении всему миру и в первую очередь армянам, убедите их сделать инвестиции здесь. Традиционно отношения между диаспорой и Арменией были отношениями донора и потребителя. Настало другое время. Диаспора должна задуматься о том, чтобы поставить дело здесь, открыть новые рабочие места», — сказал Пашинян.

Премьер заверил, что отныне нет никаких препятствий – для всех инвесторов обеспечены равные возможности.

«Поможем друг другу, давайте объединимся вокруг одной идеи — показать миру новое лицо Армении. Иностранцы часто спрашивают меня: хотите, чтобы Армения была как Сингапур, как Израиль. Я неизменно отвечаю – нет. Я мечтаю, чтобы Армения была Арменией – той Арменией, фундамент которой мы заложили в мае. Армения не должна уподобляться Сингапуру или Израилю, она сама должна стать примером для них. Таковы наши амбиции», - сказал Никол Пашинян.