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Расскажите миру и инвесторам о новых реалиях Армении — Пашинян – армянке из Нью- Йорка, предложившей помощь

Расскажите миру и инвесторам о новых реалиях Армении — Пашинян – армянке из Нью- Йорка, предложившей помощь

Премьер-министр Никол Пашинян хочет, чтобы  Армения не уподобилась Сингапуру или Израилю, а сама стала примером для  них.

Как передает Арменпресс, так  заявил он на встрече  с ноемберянцами в ответ на вопрос армянки из Нью-Йорка, чем они могут помочь Армении в  противостоянии вызовам времени. 

«Самое  главное – расскажите о новых реалиях Армении всему  миру  и  в  первую очередь армянам, убедите их сделать инвестиции здесь. Традиционно отношения  между диаспорой  и Арменией были отношениями донора  и потребителя. Настало другое  время. Диаспора  должна задуматься о том, чтобы  поставить дело  здесь, открыть новые  рабочие  места», — сказал Пашинян.

Премьер заверил, что отныне  нет никаких препятствий – для  всех инвесторов обеспечены  равные возможности.

«Поможем друг другу, давайте  объединимся вокруг одной  идеи — показать миру  новое  лицо Армении. Иностранцы  часто спрашивают меня: хотите, чтобы Армения  была как  Сингапур, как Израиль. Я  неизменно отвечаю – нет. Я мечтаю, чтобы  Армения была Арменией – той  Арменией, фундамент  которой  мы  заложили в  мае. Армения не должна  уподобляться Сингапуру или Израилю, она сама  должна стать примером для  них. Таковы  наши амбиции», - сказал Никол Пашинян.

 

 

 




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