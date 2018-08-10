Время в Ереване: 11:07:36,   10 Август

Президент Арцаха Бако Саакян принял директора СНБ РА Артура Ванецяна

Президент Арцаха Бако Саакян принял директора СНБ РА Артура Ванецяна

10 августа Президент Арцаха Бако Саакян принял директора  СНБ РА Артура Ванецяна.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в ходе  встречи, на которой  присутствовал директор СНБ Арцаха Самвел Шахраманян, обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества  двух армянских государств в сфере безопасности.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации