10 августа Президент Арцаха Бако Саакян принял директора СНБ РА Артура Ванецяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи, на которой присутствовал директор СНБ Арцаха Самвел Шахраманян, обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере безопасности.