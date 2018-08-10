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Ушел из жизни скульптор Николай Никогосян

Ушел из жизни скульптор Николай Никогосян

Скульптор, народный художник СССР Николай Никогосян скончался в пятницу в возрасте 99 лет. Как  передает Арменпресс со ссылкой  на ТАСС, об этом сообщается на сайте Российской академии художеств.

"Отечественная культура понесла тяжелую утрату. 10 августа 2018 года на 100-м году ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян", - говорится в сообщении.

Никогосян - автор портретов Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича, Алексея Костякова, мемориальных памятников Самуилу Маршаку, Семену Косбергу, фигур на фасаде Дворца культуры в Варшаве.

Как сообщается на сайте академии, наиболее известными работами скульптора также являются скульптурные образы на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве, памятник деятелю армянской культуры Микаэлу Налбандяну в Ереване, скульптурная композиция армянского философа V века Мовсеса Хоренаци перед зданием Матенадарана в Ереване, двухфигурная композиция "Дружба". Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других собраниях.




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