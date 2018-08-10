Арам Орбелян полагает, что Апелляционный суд удовлетворит жалобу адвокатов Роберта Кочаряна

Адвокат второго президента Арам Орбелян полагает, что 13 августа Апелляционный суд удовлетворит жалобу адвокатов Роберта Кочаряна.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами Орбелян отметил, что расследование прошло гладко – и следствие, и сторона защиты представили свои позиции.

«Роберт Кочарян сегодня также выступал. Речь была довольно впечатляющая. Он достойно ответил на все реплики», - сказал Орбелян.

Он считает, что Апелляционный суд изменит меру пресечения, в противном случае они готовы обратиться в более высокие инстанции – в том числе и Европейский суд по правам человека.

«Следователь должен доказать, что Кочарян не поведет себя подобающе. Мы находим, что ни один документ не содержит доказательства этого, и предположение, что он был президентом и влияет на ход дела совершенно недостаточно, чтобы ожидать неподобающее поведение», - сказал адвокат.

Руководствоваться абстрактными предположениями совершенно недопустимо, считает Орбелян.

Относительно новых заявлений Кочаряна Орбелян сказал: «Сенсационных заявлений не было. Просто были даны разъяснения относительно положений обвинения, которые проливают свет на некоторые обстоятельства. Роберт Кочарян продолжает утверждать, что он невиновен».

Адвокаты планируют на определенном этапе обратиться к следственным органам – с целью публикации некоторых документов, в том числе и выступлений Кочаряна.