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Арам Орбелян полагает, что Апелляционный суд удовлетворит жалобу адвокатов Роберта Кочаряна

Арам Орбелян полагает, что Апелляционный суд удовлетворит жалобу адвокатов Роберта Кочаряна

Адвокат второго президента Арам Орбелян полагает, что 13 августа Апелляционный суд удовлетворит  жалобу  адвокатов Роберта Кочаряна.

Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами Орбелян отметил, что расследование  прошло гладко – и следствие, и сторона защиты  представили свои позиции.

«Роберт Кочарян сегодня также выступал. Речь была довольно впечатляющая. Он достойно ответил на все  реплики», - сказал Орбелян. 

Он считает, что Апелляционный суд изменит меру  пресечения, в противном случае они готовы  обратиться в более высокие  инстанции – в том числе  и Европейский суд по правам человека.

«Следователь должен  доказать, что Кочарян  не поведет себя  подобающе. Мы  находим, что ни один документ не содержит доказательства этого, и предположение, что он был президентом и  влияет на  ход дела совершенно недостаточно, чтобы ожидать неподобающее поведение», - сказал адвокат.

Руководствоваться абстрактными предположениями совершенно недопустимо, считает Орбелян.

Относительно новых заявлений  Кочаряна Орбелян сказал: «Сенсационных заявлений не было. Просто были даны  разъяснения  относительно положений  обвинения, которые проливают свет на некоторые  обстоятельства. Роберт Кочарян продолжает утверждать, что он невиновен».

Адвокаты планируют на определенном этапе  обратиться к  следственным органам – с целью публикации некоторых документов, в том числе и выступлений Кочаряна.

 

 

 




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