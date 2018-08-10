Роберт Ованисян, Самвел Тер-Саакян и Мануел Петросян уступают лидеру Рижского турнира пол-очка
В Латвии продолжается розыгрыш Кубка Рижского технического университета.
Как передает Арменпресс, в турнире участвуют 260 шахматистов из 37 стран, в том числе 24 гроссмейстера. Армению представляют член национальной сборной Армении Роберт Ованисян, гроссмейстеры Самвел Тер-Саакян и Мануел Петросян. По итогам 4 туров с 4очками лидирует Флориан Качзур, наши шахматисты одержали 3 победы и 1 ничью. Они уступают лидеру Рижского турнира пол-очка.
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