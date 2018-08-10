Уже три месяца, как эмиграция остановилась — Никол Пашинян – ноемберянцам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет, что эпоха навязывания своей воли народу прошла, и сегодня воля граждан будет доминировать, и в качестве премьер-министра он является гарантом этого.

Как передает Арменпресс, во время встречи с ноемберянцами премьер-министр также заявил:

«Мы все вместе, понимая, что мы должны делать, принимая на себя ответственность, должны решить проблемы, стоящие перед нашей страной. Я посетил ваш регион с одной целью: заверить вас, что правительство Армении уверено, что ему удастся сделать Армению свободной, могущественной и счастливой».

Премьер подчеркнул, что те, кто грабили Армению и использовали ресурсы страны для благополучия своих семей, не имеют права стоять перед лицом народа Армении. «Сегодня власть – это вы, правительство – всего лишь ваш слуга. Не сомневайтесь, что правительство без остатка будет вам служить. Время зарвавшихся чиновников, грабивших страну, прошло. И кто попытается представить себя хозяином, а народ – слугой, то его место будет на свалке истории. Сегодня в Армении есть одна власть - народ», - сказал он.

Никол Пашинян с удовлетворением отметил, что уже три месяца, как эмиграция из Армении не только прекратилась, но число людей, прибывающих в Армению, стало на 4 тысячи больше по сравнению с предыдущими годами. «В мае у нас была отмечена иммиграция. Кроме того, цены на недвижимость в Ереване и областях выросли, а это означает, что люди покупают квартиры, потому что Армения стала тем местом, где нужно жить, а не бежать отсюда», - сказал премьер-министр Пашинян.

В своем выступлении губернатор Тавушской области Ваге Галумян сказал, что проблемы Ноемберяна, Кохба, Айрума полностью определены и представлены правительству. «Решения будут трудными, но мы надеемся, что правительство будет быстро реагировать», - сказал губернатор.