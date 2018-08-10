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Уже три месяца, как эмиграция остановилась — Никол Пашинян – ноемберянцам

Уже три месяца, как эмиграция остановилась — Никол Пашинян – ноемберянцам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет, что эпоха навязывания  своей воли народу прошла, и сегодня  воля граждан будет доминировать, и в качестве премьер-министра он является гарантом этого.

Как  передает Арменпресс, во время встречи с ноемберянцами премьер-министр также заявил: 

«Мы все вместе, понимая, что мы должны делать, принимая на себя   ответственность, должны  решить проблемы, стоящие перед нашей страной. Я посетил ваш регион с одной целью: заверить вас, что правительство Армении уверено, что ему удастся сделать Армению свободной, могущественной и счастливой».

Премьер подчеркнул, что те, кто грабили Армению и использовали ресурсы страны для благополучия своих семей, не имеют права стоять перед лицом народа Армении. «Сегодня власть – это вы,  правительство – всего лишь ваш слуга. Не сомневайтесь, что правительство без остатка  будет вам служить. Время  зарвавшихся чиновников, грабивших страну, прошло. И кто попытается представить себя  хозяином, а народ – слугой, то его место будет на свалке истории. Сегодня в Армении есть одна власть - народ», - сказал он.

Никол Пашинян с удовлетворением отметил, что уже три  месяца, как эмиграция из Армении не только прекратилась, но  число людей, прибывающих в Армению, стало на 4 тысячи больше  по сравнению с предыдущими годами. «В  мае  у нас была отмечена иммиграция. Кроме того, цены на недвижимость в Ереване и областях выросли, а это означает, что люди покупают квартиры, потому что Армения стала тем местом, где нужно жить, а  не бежать отсюда», - сказал премьер-министр Пашинян. 

В своем выступлении губернатор   Тавушской области Ваге  Галумян  сказал, что проблемы Ноемберяна, Кохба, Айрума  полностью определены и представлены правительству. «Решения будут трудными, но мы надеемся, что правительство будет быстро реагировать», - сказал губернатор.

 

 




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