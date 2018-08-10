СК расследует источник приобретения картины Айвазовского «Корабль в море»

В Главном управлении по борьбе с коррупцией, преступлений против собственности и киберпреступлений СК РА расследуются обстоятельства приобретения картины Ованеса Айвазовского «Корабль в море».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК РА, по предварительным данным, в 2017г. на официальном сайте благотворительного фонда «Пюник» была опубликована информация о подарке третьему президенту РА – полотна великого мариниста Ованеса Айвазовского «Корабль в море». После этого в СМИ появились публикации о том, что полотно украдено.

В СК получены данные о том, что 13 января 2011г. из московской квартиры главы корпорации «Русское золото» во время разбойного нападения похищены картины, в том числе и картина Айвазовского «Корабль в море», представляющая особую ценность.

Проводится следствие, проводятся следственные и др. мероприятия для выяснения всех обстоятельств приобретения картины.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.