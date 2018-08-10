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СК расследует источник приобретения картины Айвазовского «Корабль в море»

СК расследует источник приобретения картины Айвазовского «Корабль в море»

В Главном управлении по борьбе  с  коррупцией, преступлений  против  собственности и киберпреступлений СК РА расследуются обстоятельства приобретения  картины Ованеса Айвазовского «Корабль в  море».

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  СК РА, по предварительным данным, в 2017г. на официальном сайте  благотворительного фонда «Пюник» была  опубликована информация о подарке третьему  президенту  РА – полотна великого мариниста  Ованеса Айвазовского «Корабль в  море». После  этого в  СМИ появились публикации о том, что полотно украдено.  

В СК  получены  данные о том, что 13 января 2011г. из московской квартиры  главы корпорации «Русское  золото» во время разбойного нападения похищены картины, в том числе  и  картина Айвазовского «Корабль в  море», представляющая особую ценность.

Проводится следствие, проводятся следственные  и др. мероприятия для выяснения  всех обстоятельств приобретения картины. 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 

 




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