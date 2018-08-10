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В Комитете по градостроительству обсуждались перспективы развития Ереванского метрополитена

В Комитете по градостроительству обсуждались перспективы развития Ереванского метрополитена

Пассажиропоток  по действующим линиям сократился, а строительство новых связано с финансовыми проблемами. Предлагаются варианты решения  вопроса  малыми инвестициями.

Как  сообщили Арменпресс в Комитете по градостроительству, первый зампредседателя  КГ Армен Гуларян принял Николая Давтяна – специалиста  по метро, долгие  годы занимающегося вопросами развития  метро, развивающего профессиональную деятельность в  Санкт-Петербурге.

В 1987-2001гг. Николай Давтян работал на разных должностях в  Ереванском метро. Он представил проект станции Сурмалу на территории Консервного завода и свое видение развития  столичного метро.

Новая станция  позволит обеспечить альтернативный транспорт в районе  многолюдного ТЦ «Петак» и ул.Севани, что значительно разгрузит наземный транспорт. 

Первый  зампредседателя  КГ Армен Гуларян отметил, что развитие Ереванского метрополитена – вопрос стратегического значения. Он предложил  Николаю Давтяну организовать обсуждение  этого вопроса  у  председателя  КГ Аветика Элояна.

 




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