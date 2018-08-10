В Комитете по градостроительству обсуждались перспективы развития Ереванского метрополитена

Пассажиропоток по действующим линиям сократился, а строительство новых связано с финансовыми проблемами. Предлагаются варианты решения вопроса малыми инвестициями.

Как сообщили Арменпресс в Комитете по градостроительству, первый зампредседателя КГ Армен Гуларян принял Николая Давтяна – специалиста по метро, долгие годы занимающегося вопросами развития метро, развивающего профессиональную деятельность в Санкт-Петербурге.

В 1987-2001гг. Николай Давтян работал на разных должностях в Ереванском метро. Он представил проект станции Сурмалу на территории Консервного завода и свое видение развития столичного метро.

Новая станция позволит обеспечить альтернативный транспорт в районе многолюдного ТЦ «Петак» и ул.Севани, что значительно разгрузит наземный транспорт.

Первый зампредседателя КГ Армен Гуларян отметил, что развитие Ереванского метрополитена – вопрос стратегического значения. Он предложил Николаю Давтяну организовать обсуждение этого вопроса у председателя КГ Аветика Элояна.