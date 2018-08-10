Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии, президент РФ подчеркнул важность содействия восстановлению инфраструктуры страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин "подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания".

В ходе разговора "затрагивались также некоторые другие темы", добавили в Кремле.



