Трамп объявил об удвоении импортных пошлин на сталь и алюминий для Турции

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, в то время как их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь - 50%", - написал Трамп в твиттере.

"Наши отношения с Турцией сейчас не так хороши", - резюмировал американский президент.

Ранее в пятницу Эрдоган отмечал, что "экономические нападки (со стороны США - ИФ) в адрес Турции... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление".

"С вами доллары, но с нами Аллах", - сказал турецкий лидер.