Красный Крест предупредил об угрозе голода в КНДР из-за засухи

Аномально жаркая погода, установившаяся в КНДР, рискует вызвать в стране очередной продовольственный кризис и угрожает здоровью прежде всего детей и пожилых людей, предупредили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С начала июля в КНДР не было дождей, а температура воздуха составляет в среднем 39 градусов по Цельсию. Дождь ожидают только в середине августа, и любая угроза продовольственной безопасности будет иметь серьезные последствия для и без того уязвимого населения, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе организации.

"Нынешнюю ситуацию пока нельзя классифицировать как засуху, но рис, кукуруза и другие посевы гибнут на полях, что чревато катастрофическими последствиями для населения", - приводятся в сообщении слова представителя Федерации в Пхеньяне Джозефа Муйямбо.

В сообщении отмечается, что "еще до нынешнего кризиса свыше 10 млн человек, то есть 40% населения КНДР, нуждались в гуманитарной помощи".