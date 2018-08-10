Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра" провели в провинции Идлиб аресты полевых командиров из группировок вооруженной оппозиции, согласных на примирение с сирийской армией.

Об этом сообщила в пятницу газета Al Akhbar.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, по ее информации, под арестом находится не менее 50 командиров боевиков, которые вступили в контакты с сирийским командованием для заключения соглашений о примирении.

"Джебхат ан-Нусра" ввела также комендантский час в 17 населенных пунктах на юго-востоке Идлиба, опасаясь, что их жители поднимут восстание против бандформирований и призовут на помощь правительственные войска, как это произошло ранее в Восточной Гуте и в южной провинции Дераа.