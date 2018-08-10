Слушания апелляционного прошения по изменению меры пресечения в отношении Кочаряна завершились — решение суда будет объявлено 13 августа

Слушания по иску адвокатов Роберта Кочаряна, касающейся обжалования решения суда первой инстанции о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента, завершились.

Как передает Арменпресс, решение суда будет объявлено 13 августа в 16:00 часов. Об этом в беседе с журналистами сказал один из адвокатов Роберта Кочаряна – Арам Орбелян.

45 депутатов НС Армении представили личные гарантии под изменение ареста как меры пресечения для Роберта Кочаряна, однако Генпрокуратура отклонила иск, подчеркнув, что на свободе Роберт Кочарян может воспрепятствовать расследованию дела.