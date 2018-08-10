Позабудьте о разочаровании, работаем вместе: Никол Пашинян встретился с жителями Айгеовита

В рамках 2-дневного рабочего визита в Тавуш, премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил село Айгеовит. Как передает «Арменпресс», жители села рассказали о своих проблемах, назвав самой большой из них отсутствие рабочих мест – с одной стороны, и отсутствие подгоыовленных кадров – с другой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в ответ, что правительство Армении готово поддержать общинные программы, однако и община должна принимать в них участие.

По его словам, правительство Армении готово поддержать общинные программы, составленные в общинах, при сотрудничестве с областной администрацией, и по каждой конкретной программе пойдет разговор – в какой доле правительство Армении готово поддержать данную программу.

«Земля есть, вода есть, мы представили предложение по амнистии банковских штрафов, сейчас работаем над сокращением процентных ставок. Надо работать, однако есть люди, которые не хотят выходить на работу, чтобы не лишиться пособия»,- сказал он.

По его словам, надо забыть о разочаровании и работать всем вместе.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян выехал с 2-дневным рабочим визитом в Тавуш. Как передает «Арменпресс» , сначала он побывает в Берде, затем – в Ноемберяне, в субботу будет в Иджеване и Дилижане, затем – в Ахарцине, где он встретится с населением и представителями местных деловых кругов.