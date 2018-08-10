Президент Армении назначил судей Суда по делам банкротств

Президент Армении Армен Саркисян назначил судей Суда по делам банкротств. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В заявлении сказано, что судьями назначены:



1) Ара Кубанян,



2) Артур Атабекян,



3) Армен Чичоян,



4) Армен Хачатрян,



5) Арсен Бабаян,



6) Арташес Ованнисян,



7) Баграт Мкртчян,



8) Гарик Авагян,



9) Геворг Наринян,



10) Лилит Катвалян,



11) Самвел Тадевосян,



12) Тигран Поладян.