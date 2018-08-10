Более 60 тысяч мигрантов прибыли в Европу с начала года

Число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 60 тысяч человек, более 1520 человек погибли или пропали без вести. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу Международная организация по миграции (МОМ).

"По состоянию на 8 августа в Европу прибыли 60 309 мигрантов и беженцев, погибли 1524 человека, в том числе 10 на этой неделе", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Джоэл Миллман. Более 24,6 тыс. мигрантов и беженцев приняла Испания, около 19 тыс. - Италия, около 16,5 тыс. - Греция, около 250 - Мальта и более 100 - Кипр.

Официальный представитель напомнил, что в прошлом году за аналогичный период времени в Европу по Средиземному морю прибыли более 117 тыс. мигрантов и беженцев, а в 2016 году - более 263 тыс.

Всего в мире, по данным МОМ, с начала 2018 года погибли 2370 мигрантов и беженцев. Средиземноморский маршрут миграции в Европу остается самым опасным.





