СМИ: почти 70 туристов оказались заблокированы на курорте в Индии

По меньшей мере 69 туристов, в том числе 20 иностранцев, застряли на курорте Муннар в округе Идукки в южном индийском штате Керала в результате схода оползней. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщает телеканал NDTV.

Оползни сошли из-за сильных ливней, начавшихся в регионе 8 августа и продолжающихся в настоящее время. В результате ведущие к курорту дороги оказались заблокированы. Ожидается, что в ближайшее время армия начнет спасательную операцию по эвакуации туристов из зоны бедствия.

По последним данным, стихия унесла жизни 26 человек.