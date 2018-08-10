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По факту смерти в медцентре 42-летней женщины возбуждено уголовное дело

По факту смерти в медцентре 42-летней женщины возбуждено уголовное дело
В следственном управлении СК по Еревану возбуждено уголовное дело по факту смерти в медцентре 42-летней женщины. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

7-го августа в 16:50 из медцентра Шенгавита поступил сигнал о том, что во время операции скончался пациент.

В ходе подготовки материалов была получена копия свидетельства о смерти 42-летней женщины, согласно которому она скончалась от тромбоза сосудов брыжейки кишечника, массивного кровотечения в забрюшинном пространстве, отека легкого.

Уголовное дело было возбуждено с учетом того, что в материалах присутствуют признаки преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 130-й (Неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицинское обслуживание, повлекшие по неосторожности смерть пациента или заражение его вирусом иммунодефицита человека) Уголовного кодекса Армении.

Ведется следствие, принимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования обстоятельств смерти женщины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 


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