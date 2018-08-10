В Испании число погибших от жары выросло до 17 человек

Число погибших от жары в Испании возросло до 17 человек, согласно данным, опубликованным в пятницу на сайте совета по здравоохранению каталонского женералитета, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Сообщается, что от жары в Каталонии погибли еще пять человек. Речь идет о двух мужчинах и трех женщинах в возрасте от 52 до 81 года. Трое из них скончались в больнице муниципалитета Оспиталет (провинция Барселона), один человек скончался в больнице города Фигерас, пятая жертва зарегистрирована в Барселоне.

Ранее сообщалось, что в Каталонии погибли шесть человек, четверо погибли в Эстремадуре, двое в Мурсии. Таким образом, число жертв жары в Испании увеличилось до 17 человек.

В середине прошлой недели на Иберийском полуострове установилась жаркая погода, столбики термометра в некоторых районах поднялись выше 40 градусов. Жара постепенно пошла на спад с понедельника.