Новая Зеландия откажется от использования одноразовых пластиковых пакетов

Новая Зеландия прекратит использование одноразовых пластиковых пакетов в течение следующего года. Как передает Арменпресс, об этом в интервью телеканалу 1 News сообщили премьер-министр страны Джасинда Ардерн и помощник министра окружающей среды Юджени Сейдж.

"Мы используем сотни миллионов одноразовых пакетов, многие из которых вредят экологии нашего побережья и морских вод и наносят серьезный ущерб всем видам морской жизни при том, что существуют альтернативы как для потребителей, так и для бизнеса", - передает телеканал слова премьера. Как отмечается, отказ от одноразовых пакетов будет осуществлен поэтапно в течение полугода.

Полиэтиленовые пакеты являются не только одним из самых распространенных, но и одним из самых стойких видов мусора: в почве срок их распада составляет от 100 до 500 лет. Особенно пагубно подобные отходы влияют на морскую фауну. По данным международной экологической организации "Гринпис", пластик составляет свыше 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибает свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч других животных.





