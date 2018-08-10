В импортированной курятине обнаружены отклонения: некоторые партии признаны опасными и негодными к употреблрнию

Госинспекция по безопасности продуктов питания провела изучение в 16 объектах реализации продуктов питания, сделав забор проб курятины и исследование их на предмет доброкачественности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Госинспекция по безопасности продуктов питания при Минсельхозе Армении. В 6 пробах были обнаружены отклонения: в частности, возбудители сальмонеллеза. Указанные продукты были произведены в РФ, Бразилии, Украине.

Госинспекция по безопасности продуктов питания распорядилась приостановить реализацию указанной продукции, партии, в которых обнаружены нарушения, уничтожить или реэкспортировать поставщикам.

Контроль над безопасностью продуктов питания продолжается.