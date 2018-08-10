Не спрашивай меня как: застрявшего в машине верблюда засняли на видео

Водители за свою жизнь могут увидеть всякое, но вряд ли верблюда с торчащими конечностями из окон и крыши автомобиля, передает Арменпресс.

Этот забавный, но не для водителя транспорта, инцидент произошел в городе Биканер (Индия). Когда автомобилист ехал по дороге на высокой скорости, вдруг из ниоткуда выскочил верблюд и от испуга прыгнул прямиком в лобовое стекло машины.

Результат этой забавной аварии можно увидеть на видео: голова животного торчит из окна на крыше авто, вместе с двумя его передними ногами, а задние ноги – из передней двери.

К счастью, прохожие сумели освободить животное после четырех часов спасательной операции и доставили его к ветеринару. В результате аварии, к слову, никто не пострадал.