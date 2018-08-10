СМИ: посмертная маска Сталина ушла с молотка за $17,3 тысячи

Посмертная маска Иосифа Сталина продана с аукциона The Canterbury Auction Galleries в Великобритании за £13,5 тыс. стерлингов ($17,3 тыс.). Лот с бронзовой отливкой лица и кистей рук Сталина был приобретен по телефону после целой серии ставок для зарубежного коллекционера, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Daily Express.

Имя нового обладателя маски высотой 31,7 см не называется. Согласно информации торгового дома, ее выставил недавно на аукцион британец, по утверждению которого он обнаружил маску на чердаке дома своего деда, который был моряком торгового флота.

Посмертную маску Сталина снимал известный скульптор Матвей Манизер (1891-1966), бывший тогда вице-президентом Академии художеств СССР. Всего, как указывает британское издание, в бронзе было отлито 12 таких копий.