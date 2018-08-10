В Германии отменили 250 рейсов из-за забастовки пилотов Ryanair

Из-за забастовки пилотов ирландской авиакомпании Ryanair, которая началась в ночь на пятницу, в Германии отменены 250 рейсов, в результате акции возникли неудобства почти для 42 тысяч авиапассажиров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ryanair продает билеты по 39 евро и одновременно получает прибыль в 1,4 миллиарда евро. Ясно, что убытки несут работники", — заявила в пятницу в эфире радиостанции Bayerischer Rundfunk представитель германского профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit, добавив, что не исключает других акций протеста в ближайшее время.

Пилоты хотят "справедливой оплаты труда", не желают "нести на себе предпринимательские риски Ryanair", добавила она.

Акция должна завершится в 02.59 (03.59 мск) субботы. Пилоты требуют повышения оклада, в настоящее время их заработная плата рассчитывается на основании летных часов.