Время в Ереване: 11:07:36,   10 Август

Китайские врачи извлекли из желудка пациента 87 гвоздей

Китайские врачи извлекли из желудка пациента 87 гвоздей

Хирурги Первого госпиталя китайского города Чэньчжоу (провинция Хунань, Центральный Китай) извлекли из желудка и прямой кишки пациента 87 гвоздей. Как сообщило в пятницу электронное издание "Фачжи ваньбао", мужчина решил проглотить их из-за неразделенной любви, передает Арменпресс.

По данным газеты, в одну из гостиниц города по просьбе постояльца была вызвана карета скорой помощи. Прибывшим на место фельдшерам мужчина заявил, что съел порцию паровых пирожков, после чего почувствовал острую боль в животе. Однако, доставив пациента в больницу и сделав снимки, медики обнаружили в животе у мужчины множество металлических предметов, похожих на гвозди.

Cам пациент никак не комментировал произошедшее. Перед операцией он вручил одной из медсестер письмо, которое попросил передать "его девушке". Врачи связались с родственниками мужчины и получили их согласие на хирургическое вмешательство.

Операция продолжалась четыре часа: за это время медики извлекли из брюшной полости мужчины 87 гвоздей длиной от 4 до 5 сантиметров.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации