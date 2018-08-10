Китайские врачи извлекли из желудка пациента 87 гвоздей

Хирурги Первого госпиталя китайского города Чэньчжоу (провинция Хунань, Центральный Китай) извлекли из желудка и прямой кишки пациента 87 гвоздей. Как сообщило в пятницу электронное издание "Фачжи ваньбао", мужчина решил проглотить их из-за неразделенной любви, передает Арменпресс.

По данным газеты, в одну из гостиниц города по просьбе постояльца была вызвана карета скорой помощи. Прибывшим на место фельдшерам мужчина заявил, что съел порцию паровых пирожков, после чего почувствовал острую боль в животе. Однако, доставив пациента в больницу и сделав снимки, медики обнаружили в животе у мужчины множество металлических предметов, похожих на гвозди.

Cам пациент никак не комментировал произошедшее. Перед операцией он вручил одной из медсестер письмо, которое попросил передать "его девушке". Врачи связались с родственниками мужчины и получили их согласие на хирургическое вмешательство.

Операция продолжалась четыре часа: за это время медики извлекли из брюшной полости мужчины 87 гвоздей длиной от 4 до 5 сантиметров.