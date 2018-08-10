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В Грузии выпал снег

В Грузии выпал снег

Снег выпал на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, соответствующие видео выкладывают в пятницу пользователи в социальной сети Facebook, передает Арменпресс.

Выпавшему снегу предшествовал сильный град и дождь.

Житель села Казбеги, расположенного недалеко от границы с Россией, сообщил РИА Новости, что местами снег идет и там.

 




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