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СМИ: в Японии разбился спасательный вертолет

СМИ: в Японии разбился спасательный вертолет

Спасательный вертолет разбился в пятницу в центральной японской префектуре Гумма. Как сообщил телеканал NHK, фрагменты его фюзеляжа обнаружены в горном районе на границе с префектурой Нагано, передает Арменпресс.

Судя по кадрам, которые продемонстрировал телеканал, вертолет упал на заросший лесом горный склон. На борту находились девять человек. В настоящее время найдены восемь из них, однако об их состоянии не сообщается.

Связь с вертолетом была потеряна в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале года.

Как отмечает телеканал, экипаж выполнял тренировочный полет и должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.






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