Армгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие 5 дней.



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 10-11 августа периодически в большинстве областей и в Ереване пройдут грозовые дожди, в отдельных местностях возможен град.



А 12-15 августа ожидается погода без осадков.



Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.



При этом 11 августа температура воздуха понизится на 3-5 градусов, затем на столько же повысится.



В Ереване в пятницу в дневные часы воздух прогреется до 30-32 градусов тепла, а в последующие четыре дня столбик термометра закрепится на отметке 32-34 градуса.

10-11 августа периодически в Ереване пройдут грозовые дожди. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду. 12-15 августа ожидается погода без осадков.