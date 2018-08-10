Время в Ереване: 11:07:36,   10 Август

11 августа температура воздуха понизится на 3-5 градусов, затем на столько же повысится

11 августа температура воздуха понизится на 3-5 градусов, затем на столько же повысится

Армгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие 5 дней.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении,  10-11 августа периодически в большинстве областей и в Ереване пройдут грозовые дожди, в отдельных местностях возможен град.

А 12-15 августа ожидается погода без осадков.

Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.

При этом 11 августа температура воздуха понизится на 3-5 градусов, затем на столько же повысится. 

В Ереване в пятницу в дневные часы воздух прогреется до 30-32 градусов тепла, а в последующие четыре дня столбик термометра закрепится на отметке 32-34 градуса.

10-11 августа периодически в Ереване пройдут грозовые дожди.  Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду. 12-15 августа ожидается погода без осадков.




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