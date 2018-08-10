Никол Пашинян посетил компанию «Тавуш Текстиль»: здесь требуются специалисты

В рамках 2-дневного рабочего визита в Тавуш, премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил компанию «Тавуш Текстиль». Как передает «Арменпресс», в сопровождении основателя компании Сурена Ерицяна он обошел производство, ознакомился с его возможностями, опытом и достижениями. По словам Сурена Ерицяна, здесь требуются специалисты, качественные кадры. Компания «Тавуш Текстиль» достигла договоренностей с профтехучилищем в Берде о подготовке кадров для себя, однако дело ;пока не сдвинулось с места.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказа;ся о важности профессионального образования в Армении.

Компания «Тавуш Текстиль» имеет на данный момент около 520 сотрудников, которые работают в Берде, Арцваберде, Чоратане, Мовсесе, Тавуше, Верин-Кармир-ахпюре, Норашене. Средняя зарплата сотрудников - 135 000 драмов. в ближайшем будущем компания «Тавуш Текстиль» планирует расширяться, что создаст в области еще 150-200 рабочих мест.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян выехал с 2-дневным рабочим визитом в Тавуш. Как передает «Арменпресс» , сначала он побывает в Берде, затем – в Ноемберяне, в субботу будет в Иджеване и Дилижане, затем – в Ахарцине, где он встретится с населением и представителями местных деловых кругов.