Представляющая Армению пара Владимир Арутюнян - Лев Саркисян стала бронзовым призером первенства Европы
12:55, 10 Август, 2018
На проходящем 6-12 августа в Великобритании первенстве Европы по водным видам спорта пара Владимир Арутюнян - Лев Саркисян заняла третье место по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства спорта и по вопросам молодежи, армянские спортсмены уступили парам из России (1 место) и Великобритании (2 место).
Сегодня – 10-го августа Владимир и Азат Арутюняны попробуют свои силы в синхронных прыжках с трамплина (3 м), а 12-го августа в прыжках с вышки (10 м) поборются Лев Саркисян и Вардан Баяндурян.
В состав сборной Армении по прыжкам в воду входят Владимир Арутюнян, Азат Арутюнян, Лев Саркисян и Вардан Баяндурян во главе с главным тренером Грачья Чандиряном