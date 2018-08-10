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12-го августа на площади Свободы пройдут конкурс-фестиваль диджеев и дискотека «Молодой Ереван»

12-го августа на площади Свободы пройдут конкурс-фестиваль диджеев и дискотека «Молодой Ереван»

12-го августа на площади Свободы пройдут конкурс-фестиваль диджеев и дискотека «Молодой Ереван». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации мэрии Еревана. В заявлении сказано:

 

«Уважаемые сограждане и гости столицы, 

В рамках программы трехмесячных мероприятий мэрии Еревана «Ереванское лето 2018», 12-го августа с 19:00 до 23:00 на площади Азатутян столицы пройдут конкурс-фестиваль диджеев и дискотека «Молодой Ереван», посвященные Международному дню молодежи.
Приглашаем всех желающих принять участие в молодежном мероприятии «Молодой Ереван».


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