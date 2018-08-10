Две крысы устроили бои без правил в подсобке магазина и попали на видео

Настолько ожесточенную схватку крыс можно увидеть не каждый день. Такого вы точно не видели!

Эти забавные кадры были сняты в Индии. Простим автору ролика то, что в подсобке его магазина водятся крысы, ведь это видео стоит того, передает Арменпресс.

На кадрах видно, как на шкафу с продуктами одна крыса повалила на землю другую и пытается ее удержать. Та же не сдается, у нее получается вырваться и драться уже на равных.

Чем закончился их бой, к сожалению, неизвестно – автор решил закончить съемку раньше.